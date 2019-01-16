Бьорндален: если бы не биатлон, я стал бы столяром или плотником

Восьмикратный олимпийский чемпион, самый титулованный спортсмен в истории чемпионатов мира (20 побед), бывший норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален рассказал, кем мог бы стать, если бы не выбрал карьеру спортсмена.

«Наверное, я занимался бы каким-то ремеслом. Может быть, стал бы столяром или плотником. Трудно сказать, получилось бы у меня это или нет. Однако, к счастью, я способный ученик, так что мог бы добиться успеха в этом», — приводит слова Бьорндалена Dagbladet.

Уле-Эйнар Бьорндален — шестикратный обладатель «Большого хрустального глобуса». На его счету 95 побед в Кубке мира по биатлону. Бьорндален женат на белорусской биатлонистке Дарье Домрачевой, в 2016 году у них родилась дочь Ксения.

Бьорндален: Чепиков был безумно силён, мне было очень сложно его обогнать

Бьорндален: я не завидую Фуркаду, а очень впечатлён им