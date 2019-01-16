Тренер сборной России: хорошо, что спринт в Рупольдинге перенесли. Все отдохнули

Тренер мужской сборной России по биатлону Артём Истомин поделился ожиданиями от пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Сегодня, 16 января, должна была состояться мужская спринтерская гонка, но из-за сильного снегопада старт был перенесён на завтра.



«Когда мы переезжали в Рупольдинг, я говорил, что нам уже через день бежать гонку. И что было бы хорошо, если бы её перенесли. Так и получилось. Для нас это плюс, так как удалось немного отдохнуть и восстановиться. Уже провели специальные тесты, и можно говорить, что все хорошо восстановились после прошедших гонок. У некоторых спортсменов есть прирост показателей после гонок, некоторые вышли на те же самые показатели. Это хорошо.



У нас есть данные, что на нашу гонку обещают такую же погоду, как и 16-го числа. Так что можно прикинуть, как мы будем выглядеть в гонке, как мы в ней побежим, какой будет снег и так далее.



Пока ехали на тренировку, обсудили, какие стартовые группы будут более приоритетными в гонке в связи с погодой. Логинов выбрал первую группу. При этом мы в эту группу можем добавить ещё как минимум два человека, потому что у него есть персональная квота. Вопрос по добавлению мы обсудим со спортсменами и решим», — цитирует Истомина сайт «Матч ТВ».

Этап Кубка мира в Рупольдинге завершится 20 января.

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