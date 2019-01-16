Губернатор Свердловской области: если Шипулин решит быть депутатом, поддержу его

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал информацию, что олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, объявивший о завершении карьеры, может баллотироваться в Госдуму по Серовскому одномандатному округу в Свердловской области. Губернатор подтвердил, что обсуждал со спортсменом развитие событий, при котором Антон уйдёт в политику.

«Если Антон примет решение, то да, поддержу. Было бы правильнее ему задать вопрос. Мы с ним действительно дружим, я его во многом поддерживаю. Он уникальный атлет, много сделал для развития спорта и нашей страны», — приводит слова Куйвашева «Екатеринбург Онлайн».



Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира. Антон дебютировал в Кубке мира 10 января 2009 года в спринтерской гонке на этапе в Оберхофе (Германия) и занял 72-е место.