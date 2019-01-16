Ниггли: ВАДА не получит отчёт по делу РУСАДА, пока эксперты не покинут Россию

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли сообщил, что комитет по соответствию не будет передавать отчёт ВАДА, пока работающие с данными Московской антидопинговой лаборатории эксперты не покинут Россию.
20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря, однако этого сделано не было. ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января.
«Комитет по соответствию не будет присылать нам отчёт и рекомендации, пока команда экспертов находится в России. Нам сказали, что ничего не отправят, пока не получат подтверждения того, что команда покинула Россию. Это не только вопрос безопасности. Таким образом мы хотим избежать вмешательства в миссию экспертов в России. Я слышал, что работа идёт хорошо. Мы двигаемся в правильном направлении», — цитирует Ниггли Reuters.