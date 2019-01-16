Зубков — о дисквалификации: сначала я должен получить документы и их перевод

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков прокомментировал решение Международной федерации бобслея и скелетона дисквалифицировать его на два года за нарушения антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с 19 декабря 2018 года.

Дисквалификация включает в себя запрет спортивной и административной деятельности в национальных федерациях, связанных с бобслеем.

«Сначала я должен получить документы и их перевод. И уже после изучения я буду принимать действия вместе со своим адвокатом», — сказал Зубков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Дисциплинарная комиссия МОК аннулировала результаты Зубкова на Олимпиаде в Сочи и пожизненно запретила ему участвовать в Олимпийских играх. Спортивный арбитражный суд заменил пожизненное отстранение от Игр на пропуск одной Олимпиады — в Пхёнчхане. Зубков был лишён двух золотых медалей.