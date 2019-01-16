Мазе: неприятно видеть, когда такие атлеты, как Фуркад, так проваливаются

Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе прокомментировал выступление Йоханнеса Бё на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Трасса была сложной. На самом деле в Оберхофе была большая разница между спортсменами не из топ-10. Если вы посмотрите на спринт и пасьют, то обычно разрыв между первым и 60-м местами составляет две минуты. В Оберхофе он был четыре минуты. Конечно, биатлонисты из топ-10 подобрались ближе к результатам Йоханнеса, но остальные были дальше. Мне кажется, что причина в сложной трассе.

Поедет ли он на североамериканские этапы Кубка мира? Мы будем думать об этом после этапа в Антхольце», — цитирует Мазе сайт «Матч ТВ».

Мазе также сравнил работу с Бё-младшим и действующим обладателем Кубка мира французом Мартеном Фуркадом.

«Неприятно видеть, когда такие атлеты, как Мартен, так проваливаются. Когда подобное случается с другими, то я не так переживаю. Не знаю, должны ли мы волноваться за Мартена. Это часть игры.

Разница в работе не такая большая. У обоих хорошее отношение и поведение. В каждодневной работе с ними, конечно, есть различия, но не столь существенные. Эти парни имеют одинаковые амбиции – быть лучшими в мире. И они над этим работают», — сказал тренер.

Йоханнес Бё лидирует в общем зачёте Кубка мира, россиянин Александр Логинов — второй, француз Мартен Фуркад — третий.