Редькин: я бы по-мужски поговорил с этим Самуэльссоном

Олимпийский чемпион 1992 года Евгений Редькин прокомментировал критику российского биатлониста Александра Логинова со стороны шведа Себастиана Самуэльссона. Олимпийский чемпион 2018 года, в частности, заявил, что Логинову, отбывшему дисквалификацию за употребление допинга, не место в Кубке мира.

«Есть регламент, Логинов уже отбыл своё наказание. Если у Самуэльссона остались какие-то претензии к Логинову, пусть он предъявит доказательства, почему Логинов не должен выступать на чемпионате мира. Я бы по-мужски поговорил с этим Самуэльссоном. Мы — чистые спортсмены, какие могут быть вопросы сейчас? Российские биатлонисты «отжарили» всех, вот Самуэльссон и пытается как-то ответить словами, напасть. А ты ответь на трассе, обыграй нас. Сам-то Самуэльссон облажался.

Логинов честно обыграл всех. Он чисто стрелял, хорошо бежал. Он ведь не показал сверхъестественной скорости. Пусть этот шведский пацан Самуэльссон обгонит наших ребят. Да хотя бы меня пусть обгонит. С горы я его точно обгоню. Пусть этот швед спортом занимается, а не фигнёй. Я готов голову оторвать за наших спортсменов», — цитирует Редькина «Р-Спорт».

Пятый этап Кубка мира пройдёт в Рупольдинге 17-20 января.

Самуэльссон: Логинову не место в Кубке мира