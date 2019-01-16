Олимпийский чемпион Нелин: если Логинов извинится за прошлое, я буду его уважать

Олимпийский чемпион 2018 года шведский биатлонист Йеспер Нелин прокомментировал ситуацию вокруг россиянина Александра Логинова, который отбыл дисквалификацию за употребление допинга. В частности, швед Себастиан Самуэльссон заявил, что Логинову не место в Кубке мира.

«Я не знаком с Логиновым лично, поэтому мне сложно говорить о нём. Разумеется, я против допинга, и не очень весело видеть, как парень, который был дисквалифицирован, сейчас выступает в Кубке мира. Но таковы правила, за это к нему сложно предъявлять претензии. Повторюсь, я не знаком с ним лично, может, Логинов изменился. Если он извинится за прошлое, я буду его уважать», — приводит слова Нелина «Спорт-экспресс».

На прошедшем этапе Кубка мира в Оберхофе Логинов выиграл спринт, а также в составе сборной России победил в эстафете.

Самуэльссон: Логинову не место в Кубке мира