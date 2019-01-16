Буцаева: наши девчонки должны занимать весь пьедестал почёта на ЧЕ-2019

Тренер по фигурному катанию Виктория Буцаева заявила, что считает олимпийскую чемпионку Алину Загитову главным фаворитом чемпионата Европы—2019.



«Для европейского фигурного катания она, бесспорно, спортсменка номер один. На чемпионате мира в Японии будет более сложная ситуация. Но до него ещё два месяца. За это время Алина должна набрать оптимальную форму.



Думаю, что и две другие российские фигуристки – Станислава Константинова и Софья Самодурова – очевидные претендентки на медали. Понятно, что нельзя полностью исключать глобальные срывы, но при своих лучших прокатах наши девчонки должны занимать весь европейский пьедестал почёта.



Чемпионат России – более сложный, чем чемпионат Европы, старт. В Саранске выступало много юниорок, которые в техническом плане демонстрируют колоссальные результаты. В Минске психологический фон будет для наших спортсменок иным. Загитовой будет значительно проще, и, полагаю, она покажет, на что способна.



Ей нужно выиграть турнир для обретения внутренней уверенности перед чемпионатом мира. В этом значение для неё предстоящих соревнований», – цитирует Буцаеву «Команда России».

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