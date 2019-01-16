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Буцаева: наши девчонки должны занимать весь пьедестал почёта на ЧЕ-2019

Буцаева: наши девчонки должны занимать весь пьедестал почёта на ЧЕ-2019
Другие / Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Виктория Буцаева заявила, что считает олимпийскую чемпионку Алину Загитову главным фаворитом чемпионата Европы—2019.

«Для европейского фигурного катания она, бесспорно, спортсменка номер один. На чемпионате мира в Японии будет более сложная ситуация. Но до него ещё два месяца. За это время Алина должна набрать оптимальную форму.

Думаю, что и две другие российские фигуристки – Станислава Константинова и Софья Самодурова – очевидные претендентки на медали. Понятно, что нельзя полностью исключать глобальные срывы, но при своих лучших прокатах наши девчонки должны занимать весь европейский пьедестал почёта.

Чемпионат России – более сложный, чем чемпионат Европы, старт. В Саранске выступало много юниорок, которые в техническом плане демонстрируют колоссальные результаты. В Минске психологический фон будет для наших спортсменок иным. Загитовой будет значительно проще, и, полагаю, она покажет, на что способна.

Ей нужно выиграть турнир для обретения внутренней уверенности перед чемпионатом мира. В этом значение для неё предстоящих соревнований», – цитирует Буцаеву «Команда России».

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