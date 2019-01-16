ОКР попросит Федерацию бобслея России прекратить полномочия Зубкова

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал решение Международной федерации бобслея и скелетона дисквалифицировать президента Федерации бобслея России Александра Зубкова до 18 декабря 2020 года.



«Решение Антидопинговой комиссии IBSF о дисквалификации Александра Зубкова до 18 декабря 2020 года накладывает юридические обязательства не только на Федерацию бобслея России, но и на ОКР, членом которого федерация является. Ситуация очень неприятная для всего нашего бобслея в целом, с учётом отстранения ещё трёх спортсменов, и она требует оперативных, чётких, понятных действий.



Со своей стороны будем просить Федерацию бобслея России о незамедлительном исполнении решения международной федерации, которое предусматривает досрочное прекращение Александром Юрьевичем полномочий президента и проведение заседания высшего руководящего органа федерации для выборов нового руководителя организации.



Необходимо также понимать, что в соответствии с нашим уставом членство в ОКР может быть прекращено по решению исполкома в связи с совершением действий, нарушающих базовые принципы олимпийского движения, Олимпийской хартии МОК и Национального олимпийского комитета. Надеюсь, что проблему нам удастся решить совместными усилиями в рабочем порядке, в противном случае может быть подорвана вся деятельность ОКР и взаимодействие с международными спортивными организациями», — цитирует Позднякова сайт ОКР.

Зубков — о дисквалификации: сначала я должен получить документы и их перевод