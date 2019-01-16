«Ростов-Дон» обыграл «Астраханочку», «Луч» уступил «Звезде»

В женской гандбольной Суперлиге состоялись два матча.



«Ростов-Дон» одержал выездную победу над «Астраханочкой» (32:29) и вышел на единоличное первое место в турнирной таблице.



«Луч» на своей площадке уступил «Звезде» — 27:28 (14:14).



Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины



«Астраханочка» (Астрахань) — «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — 29:32 (18:17)

«Ростов-Дон»: Седойкина — 5/23 (21%), Пессоа — 8/19 (42%), Мехдиева, Борщенко — 8, Сень — 6, Вяхирева — 4, Кожокарь — 4, Манагарова — 3, Макеева — 3, Аббинг — 2, Судакова — 2, Сливинская, Таженова, Петрова, Смирнова, Дульева.

«Луч» (Москва) — «Звезда» (Московская область) – 27:28 (14:14)



Чемпионат России по гандболу среди женщин проводится с 1993 года. Действующим чемпионом Суперлиги является «Ростов-Дон».