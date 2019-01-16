Павлова получила второй стартовый номер на спринт в Рупольдинге

Определились стартовые номера в женском спринте на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия). Гонка пройдёт завтра, 17 января.



Первой из россиянок на старт выйдет Евгения Павлова, она получила второй номер. Екатерина Юрлова-Перхт стартует 10-й, Светлана Миронова начнёт гонку 44-й, Маргарита Васильева — 55-й, Анастасия Морозова — 79-й. Лариса Куклина, для которой спринт в Рупольдинге станет дебютной личной гонкой на Кубка мира, получила 90-й номер.



Лидер общего зачёта Кубка мира итальянка Доротея Вирер побежит 19-й, Анастасия Кузьмина из Словакии — 24-й.

Пятый этап Кубка мира в Рупольдинге должен был стартовать 16 января, но мужская спринтерская гонка была перенесена из-за сильного снегопада. Была отменена также церемония открытия соревнований.