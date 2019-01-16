Шемпп пропустит этап КМ в Антхольце, но выступит на североамериканских этапах

Четырёхкратный чемпион мира Симон Шемпп вслед за пятым этапом Кубка мира в Рупольдинге пропустит и шестой этап в Антхольце, который пройдёт с 24 по 27 января. Об этом сообщил главный тренер сборной Германии по биатлону Марк Кирхнер.



«На 95 процентов решено, что его не будет в Антхольце. В такой форме нет никакого смысла участвовать в соревнованиях. Сейчас он будет тренироваться. Надеюсь, ближе к чемпионату мира мы вновь увидим того, кого знаем: лидера команды. Он проведёт запланированные тренировки, чтобы быть в хорошей форме на американских этапах», — приводит слова тренера Sport1.de.



Кирхнер добавил также, что Эрик Лессер, пропускающий этап в Рупольдинге в связи с рождением ребёнка, присоединится к команде в Антхольце.

Дальмайер выступит на этапе в Рупольдинге, Шемпп не выйдет на старт