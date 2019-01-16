Хованцев — о замене Логинова при необходимости: есть Бабиков, можем привлечь его

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о подготовке команды к этапу Кубка мира в Рупольдинге, а также о возможной ротации состава.



«На этапах в Рупольдинге или Антхольце может случиться спад? Мы уделяем большое внимание восстановлению спортсменов. Тренировки, которые были после первых трёх этапов, были направлены на восстановление базы. Мы поднимаем скорость за счёт соревнований. Пока это удаётся.



Ротация на эстафеты? Да, она возможна. Будем исходить из состояния спортсменов. Замена Логинова? У нас есть варианты замен. Плюс в резерве Антон Бабиков. Мы можем привлечь его на следующий этап, а если будет необходимость, то можем пригласить и сюда. Как это было в Хохфильцене. Держим в голове самые разные варианты», — цитирует Хованцева «Спорт-экспресс».

Логинов первым из россиян начнёт спринт в Рупольдинге