Три крупнейшие фан-страницы Загитовой в «Инстаграме» были взломаны

Три крупнейшие фан-страницы российской фигуристки Алины Загитовой в социальной сети «Инстаграм» были взломаны, сообщили администраторы аккаунтов. У самой популярной страницы было более 38 тысяч подписчиков.



«Дорогие болельщики Алины, сегодня на наш фандом была произведена спланированная атака — взломали сразу три крупные фан-страницы.



Администраторы сейчас ведут активную работу по восстановлению аккаунтов, но есть вероятность, что до чемпионата Европы их не удастся восстановить. Алине как никогда сейчас нужна наша поддержка! Давайте покажем, что мы сердцем с Загитовой! И никакие хакеры и взломы нам не помеха!» — говорится в сообщении, размещённом на временной странице фан-клуба олимпийской чемпионки Пхёнчхана-2018.

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