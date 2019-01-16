Непомнящий, Федосеев и Крамник сыграли вничью в пятом туре турнира в Вейк-ан-Зее

Состоялся пятый тур шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).

Россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с представителем Нидерландов Рихардом Раппортом, Владимир Федосеев разошелся миром с индийцем Гуджрати Видитом, а Владимир Крамник не смог переиграть азербайджанца Шахрияра Мамедьярова.

После пяти раундов Непомнящий имеет в активе 3,5 очка и делит первую строчку с китайцем Дин Лижэнем. У Федосеева и двух других шахматистов по два балла, Крамник занимает предпоследнее место (1,5).

Супертурнир в Вейк-ан-Зее завершится 27 января. Он проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году. В 2009 году победил Сергей Карякин, представлявший тогда Украину.