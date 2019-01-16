Кристиансен: думаю, Логинов не знает и половины из того, что принимал

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен высказался насчёт критики в адрес россиянина Александра Логинова, который отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга.



«Думаю, Логинов не знает и половины из того, что принимал. Наверное, в случившемся с ним замешаны тренеры или кто-то выше. Кто угодно из его окружения мог попросить принять допинг.

Вижу, как ему трудно во время гонок. Я злюсь на него, но всё же мне жаль его», — сказал Кристиансен в эфире телеканала NRK.

Ранее ряд иностранных биатлонистов выразили негативное отношение к Логинову из-за допингового прошлого россиянина.

Пятый этап Кубка мира пройдёт в Рупольдинге (Германия) с 17 по 20 января. Этап должен был стартовать 16 января, но мужская спринтерская гонка была перенесена из-за сильного снегопада. Была отменена также церемония открытия соревнований.