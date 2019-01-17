Моравец: уважение между Логиновым и остальными равно нулю

Чешский биатлонист Ондржей Моравец поделился мнением насчёт критики в адрес Александра Логинова, который в прошлом нарушил антидопинговые правила, за что отбыл двухлетнюю дисквалификацию.



«Уважение между Логиновым и остальными равно нулю», – сказал Моравец в эфире телеканала NRK.

На четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия) Александр Логинов выиграл спринт и занял первое место в составе сборной России в эстафете. Он занимает второе место в общем зачёте КМ.



Пятый этап Кубка мира пройдёт в Рупольдинге (Германия).



Расписание гонок на этапе Кубка мира в Рупольдинге

17 января – спринт (мужчины)

17 января – спринт (женщины)

18 января – эстафета (мужчины)

19 января – эстафета (женщины)

20 января – масс-старт (мужчины) и масс-старт (женщины)