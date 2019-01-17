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Моравец: уважение между Логиновым и остальными равно нулю

Фото: РИА Новости
Моравец: уважение между Логиновым и остальными равно нулю
Другие / Биатлон

Чешский биатлонист Ондржей Моравец поделился мнением насчёт критики в адрес Александра Логинова, который в прошлом нарушил антидопинговые правила, за что отбыл двухлетнюю дисквалификацию.

«Уважение между Логиновым и остальными равно нулю», – сказал Моравец в эфире телеканала NRK.

На четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия) Александр Логинов выиграл спринт и занял первое место в составе сборной России в эстафете. Он занимает второе место в общем зачёте КМ.

Пятый этап Кубка мира пройдёт в Рупольдинге (Германия).

Расписание гонок на этапе Кубка мира в Рупольдинге
17 января – спринт (мужчины)
17 января – спринт (женщины)
18 января – эстафета (мужчины)
19 января – эстафета (женщины)
20 января – масс-старт (мужчины) и масс-старт (женщины)

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