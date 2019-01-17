Ласицкене: последние 2-3 года прыгать с женщинами было скучновато

Двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене поделилась ожиданиями от соревнования «Битва полов», которое пройдёт 20 января в московском спортивном комплексе «Салют Гераклион».

«Я очень рада, что турнир продолжает свою историю, что я её часть и буду снова выступать. Что касается результатов, я не думаю о каких-то рекордах. У всех должно быть понимание, что этот старт — подготовка к основным соревнованиям. Но атмосфера, которая будет в Москве — много зрителей и болельщиков, борьба с мужчинами в одном секторе, — придаст мне сил показать достойный результат. В России сейчас непростой период в лёгкой атлетике, и нам всем очень нужны такие яркие соревнования.

Я бы хотела попрыгать в одном секторе с Мутазом Баршимом. Мне нравятся его техника и стремление к победе. В целом для меня выступать с мужчинами — отдельный праздник. И можно отдохнуть от женщин. Потому что последние 2-3 года прыгать с женщинами было скучновато», — приводят слова Ласицкене «Известия».

Накануне Ласицкене была признана лучшей легкоатлеткой года по версии ВФЛА. В 2018-м она выиграла 25 турниров, включая чемпионат мира в помещении в Бирмингеме и чемпионат Европы в Берлине.