Кристиансен: русские идут на всё. Они относятся к допингу не так, как все

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен прокомментировал ситуацию вокруг россиянина Александра Логинова, который отбыл дисквалификацию за употребление допинга.

«Я не уверен, что Логинов был чист, когда выступал на юниорском уровне. Всё это печально. Нам нужно погрузиться в эту систему глубже, а не только касаться спорта. Речь о культуре и людях. Русские идут на всё. Наверное, они относятся к допингу не так, как все», — приводит слова Кристиансена NRK.

Сегодня, 17 января, на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) состоится мужская спринтерская гонка.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.

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