Гигонна: в ряде гонок уровень моей стрельбы был не для КМ, но я всё ещё здесь

Французский биатлонист Антонен Гигонна оценил прогресс в своих результатах в нынешнем сезоне. В общем зачёте Кубка мира он занимает седьмое место.

«Раньше перед каждой гонкой я сомневался насчёт того, смогу ли проделать хорошую работу. Но теперь я просто концентрируюсь на старте и не думаю о подиуме.

Я занимаю седьмое место в общем зачёте, но у меня были ужасные гонки, в которых я поражал по 13 из 20 мишеней и по 7 из 10. Это уровень стрельбы не для Кубка мира. Но я всё ещё здесь. Наверное, у меня большой потенциал. Дело не только в упорном труде, но и в вере в себя. Я амбициозен и в то же время остаюсь мечтателем. Это и приводит меня к призовым местам, когда никто этого не ждёт", — цитирует Гигонна L'Equipe.

Сегодня, 17 января, на этапе Кубка мира в Рупольдинге состоится мужская спринтерская гонка.