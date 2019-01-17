Кристиансен: агрессия против русских и других нарушителей не закончится никогда

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен оценил ситуацию вокруг россиянина Александра Логинова, отбывшего дисквалификацию за допинг, а также выразил уверенность в том, что

«Не думаю, что кто-то радуется успешным выступлениям Логинова, кроме русских. В целом агрессия против русских и других нарушителей антидопинговых правил никогда не закончится. По крайней мере, пока я занимаюсь спортом», — приводит слова Кристиансена NRK.

Логинов в общем зачёте Кубка мира занимает второе место.

Сегодня, 17 января, на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) состоится мужская спринтерская гонка.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.

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