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Двукратному чемпиону мира Далалояну присвоено звание мастера спорта России

Двукратному чемпиону мира Далалояну присвоено звание мастера спорта России
Другие / Прочие виды спорта

Гимнасту Артуру Далалояну было присвоено звание заслуженного мастера спорта России, об этом сообщается на официальном сайте Министерства спорта РФ.

«В соответствии с Положением о присвоении почётных спортивных званий, утверждённым приказом Министерства спорта Российской Федерации, приказываю присвоить почётное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» Далалояну Артуру Грачьевичу», — гласит документ за подписью министра спорта России Павла Колобкова.

22-летний Далалоян является четырёхкратным чемпионом Европы и двукратным чемпионом мира. В 2018 году он стал первым российским гимнастом в XXI веке, которому удалось завоевать две золотые медали в личных соревнованиях на одном чемпионате мира.

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