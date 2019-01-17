Двукратному чемпиону мира Далалояну присвоено звание мастера спорта России

Гимнасту Артуру Далалояну было присвоено звание заслуженного мастера спорта России, об этом сообщается на официальном сайте Министерства спорта РФ.



«В соответствии с Положением о присвоении почётных спортивных званий, утверждённым приказом Министерства спорта Российской Федерации, приказываю присвоить почётное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» Далалояну Артуру Грачьевичу», — гласит документ за подписью министра спорта России Павла Колобкова.



22-летний Далалоян является четырёхкратным чемпионом Европы и двукратным чемпионом мира. В 2018 году он стал первым российским гимнастом в XXI веке, которому удалось завоевать две золотые медали в личных соревнованиях на одном чемпионате мира.