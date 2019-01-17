Бьорндален: Логинов должен сказать всем, что сожалеет о произошедшем

Восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорнадален прокомментировал ситуацию вокруг российского биатлониста Александра Логинова, который отбыл дисквалификацию за допинг.



«Мне кажется, что россиянин в первую очередь должен сказать всем, что сожалеет из-за сделанного ранее. Если он этого не сделает, то не получит уважения от других спортсменов. Считаю, что это должна быть пресс-конференция, не частный разговор с кем-то. Это должно идти от души, чтобы все люди поверили, что он действительно сожалеет», – приводит слова Бьорндалена сайт «Матч ТВ».

Сегодня, 17 января, на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) прошла мужская спринтерская гонка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.