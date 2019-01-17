Д. Васильев — о ситуации с Логиновым: это уже на уровне травли

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал ситуацию вокруг Александра Логинова. В частности, российского биатлониста, отбывшего дисквалификацию за допинг, активно критикуют швед Себастиан Самуэльссон и француз Мартен Фуркад.



«Всё уже сказано. Та истерия, которая сейчас происходит, во-первых, показывает воспитание людей, которые проявляют такие эмоции в отношении российских спортсменов, но не говорят о своих, которые неоднократно попадались на допинге и продолжают выступать на Олимпиадах. Думаю, что роль Международного союза биатлонистов должна быть более весомой. Это идёт уже на уровне травли.

В конституции IBU не прописано таких нюансов, когда спортсмен обязан перед кем-то там оправдываться. Они уже наказаны и полностью отбыли тот самый срок. Они никому ничего не должны. Дальше идёт какая-то травля. Нужно апеллировать к IBU, чтобы данная ситуация была пресечена», — цитирует Васильева сайт «Матч ТВ».

Сегодня, 17 января, на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) прошла мужская спринтерская гонка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.

Бьорндален: Логинов должен сказать всем, что сожалеет о произошедшем