Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Логинов — пятый

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем спринтерской гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Второе место занял его брат Тарьей Бё. Третий результат продемонстрировал немец Бенедикт Долль.
Лучший из россиян, Александр Логинов, стал пятым.
Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия
Мужчины. Спринт
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 22.56,3 (1).
2. Тарьей Бё (Норвегия) — +7,9 (0).
3. Бенедикт Долль (Германия) — +10,5 (1).
4. Мартен Фуркад (Франция) — +15,9 (0).
5. Александр Логинов (Россия) — +26,1 (1).
6. Лукас Хофер (Италия) — +33,2 (1).
7. Йоханнес Кюн (Германия) — +39,4 (1).
8. Симон Эдер (Австрия) — +42,7 (0).
9. Эмильен Жаклен (Франция) — +46,3 (1).
10. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — +47,0 (0)...
17. Матвей Елисеев (Россия) — +57,8 (1)....
29. Евгений Гараничев (Россия) — +1.16,0 (1)...
49. Максим Цветков (Россия) — +1.42,4 (0)
50. Дмитрий Малышко (Россия) — +1.45,3 (2)...
97. Семён Сучилов (Россия) — +3.08,5 (3).