Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие /

Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Логинов — пятый

Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Логинов — пятый
Другие / Биатлон

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем спринтерской гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Второе место занял его брат Тарьей Бё. Третий результат продемонстрировал немец Бенедикт Долль.

Лучший из россиян, Александр Логинов, стал пятым.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия
Мужчины. Спринт
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 22.56,3 (1).
2. Тарьей Бё (Норвегия) — +7,9 (0).
3. Бенедикт Долль (Германия) — +10,5 (1).
4. Мартен Фуркад (Франция) — +15,9 (0).
5. Александр Логинов (Россия) — +26,1 (1).
6. Лукас Хофер (Италия) — +33,2 (1).
7. Йоханнес Кюн (Германия) — +39,4 (1).
8. Симон Эдер (Австрия) — +42,7 (0).
9. Эмильен Жаклен (Франция) — +46,3 (1).
10. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — +47,0 (0)...
17. Матвей Елисеев (Россия) — +57,8 (1)....
29. Евгений Гараничев (Россия) — +1.16,0 (1)...
49. Максим Цветков (Россия) — +1.42,4 (0)
50. Дмитрий Малышко (Россия) — +1.45,3 (2)...
97. Семён Сучилов (Россия) — +3.08,5 (3).

Биатлон. Кубок мира-2018/19. Мужчины. Спринт 10 км
17 января 2019 года, четверг. 13:00 МСК
1
Йоханнес Бё
Норвегия
22:56.3
2
Тарьей Бё
Норвегия
23:04.2
3
Бенедикт Долль
Германия
23:06.8
У сборной России нет эстафет? Похоже, что золотых чудес больше не будет
Судя по спринтам в Рупольдинге, две наши победы в Оберхофе были чудом, ошибками соперников и чем угодно. Но только не силой сборной России.
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент