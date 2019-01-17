Логинов: с таким ветром надо было только на ноль стрелять

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал выступление в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Он занял пятое место, допустив один промах на стрельбе из положения лёжа.



«Гонка в целом хорошая. Я немного недоволен своей работой на равнинной части, там проигрывал достаточно много. Видимо, был не готов к такой трассе. Но хорошо, что получалось работать на подъёмах. Конечно, с таким ветром сегодня надо было только на ноль стрелять», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.

Этап в Рупольдинге завершится 20 января.