Модзманашвили лишён серебра Игр-2012 из-за допинга, эту награду получит Махов

Международный олимпийский комитет аннулировал результат Давита Модзманашвили, который, выступая за сборную Грузии по вольной борьбе, завоевал серебряную медаль летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне (Великобритания) в весовой категории до 120 кг. В допинг-пробе спортсмена после перепроверки были обнаружены следы запрещённого препарата (орал-туринабол), говорится в пресс-релизе организации.

Спортсмену надлежит в ближайшее время вернуть МОК серебряную награду Игр-2012. В полуфинале Модзманашвили боролся с россиянином Билялом Маховым, который теперь станет обладателем серебра.

С 2017 года Модзманашвили выступает за Узбекистан. В 2018 году он стал чемпионом Азии и бронзовым призёром Азиатских игр.

В составе сборной Грузии Давит Модзманашвили стал бронзовым призёром чемпионата мира 2011 года и чемпионата Европы 2012 года.