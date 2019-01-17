Й. Бё: выиграю ещё разок и успокоюсь

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал победу в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Бё-младший повторил свой лучший результат по победам в личных гонках за сезон в Кубке мира (8).

«Я уже повторил результат прошлого года? Значит, больше не надо выигрывать (улыбается). Выиграю ещё разок и успокоюсь, так как побью свой же рекорд. Я пропустил эстафету в Оберхофе, отдохнул, так что для меня не было большой разницы, стартовать в среду или четверг здесь.

Я по-прежнему стараюсь начинать гонки быстро и держать скорость до конца. Над стрельбой продолжаю работать, всё-таки я допустил одну ошибку на рубеже. Завтра готов стартовать в эстафете», — передаёт слова Бё корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Второе место в гонке занял норвежец Тарьей Бё, третьим стал немец Бенедикт Долль.

Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Логинов — пятый