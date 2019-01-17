Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие /

Й. Бё: выиграю ещё разок и успокоюсь

Й. Бё: выиграю ещё разок и успокоюсь
Другие / Биатлон

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал победу в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Бё-младший повторил свой лучший результат по победам в личных гонках за сезон в Кубке мира (8).

«Я уже повторил результат прошлого года? Значит, больше не надо выигрывать (улыбается). Выиграю ещё разок и успокоюсь, так как побью свой же рекорд. Я пропустил эстафету в Оберхофе, отдохнул, так что для меня не было большой разницы, стартовать в среду или четверг здесь.

Я по-прежнему стараюсь начинать гонки быстро и держать скорость до конца. Над стрельбой продолжаю работать, всё-таки я допустил одну ошибку на рубеже. Завтра готов стартовать в эстафете», — передаёт слова Бё корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Второе место в гонке занял норвежец Тарьей Бё, третьим стал немец Бенедикт Долль.

Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Логинов — пятый
У сборной России нет эстафет? Похоже, что золотых чудес больше не будет
Судя по спринтам в Рупольдинге, две наши победы в Оберхофе были чудом, ошибками соперников и чем угодно. Но только не силой сборной России.
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент