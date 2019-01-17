Т. Бё: хотим ещё одного брата, чтобы вообще никого не пускать на пьедестал

Норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал выступление в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Он занял второе место. Победу одержал его брат Йоханнес Бё. Третьим стал немец Бенедикт Долль.



«Всегда здорово делить подиум со своим братом. Мы будем продолжать использовать все возможности для этого. Хотим ещё одного брата, чтобы вообще никого не пускать на пьедестал (смеётся).

Понимал, что с чистой стрельбой был способен на высокий результат. Знал после финиша, что только один человек может победить меня сегодня. И он это сделал», — передаёт слова Бё корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



Лучший результат среди россиян продемонстрировал Александр Логинов, ставший пятым.

Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Логинов — пятый