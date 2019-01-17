Фуркад: не могу на равных сражаться с Йоханнесом, и даже Тарьей меня обыграл

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал выступление в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Действующий обладатель Кубка мира занял четвёртое место.



«Я расстроен не столько результатами гонки, сколько своей формой, которая не позволяет мне на равных сражаться с Йоханнесом. Даже Тарьей меня обыграл. Способ улучшить скорость всегда есть. Казалось, что в праздники нашёл его, но оказалось, что этого недостаточно, чтобы сравняться с Йоханнесом по скорости. Теперь надо сесть с командой и ещё раз обсудить и подумать, что делать дальше», — цитирует Фуркада сайт «Матч ТВ».



Победителем спринтерской гонки стал лидер общего зачёта Кубка мира норвежец Йоханнес Бё.

Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Логинов — пятый