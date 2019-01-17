Йоханнес Бё увеличил отрыв от Логинова в общем зачёте Кубка мира по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов, заняв пятое место в спринте на этапе в Рупольдинге (Германия), остался на второй позиции в общем зачёте Кубка мира. Лидерство укрепил победитель гонки норвежец Йоханнес Бё. Его отрыв от россиянина увеличился до 150 очков.

На третьей позиции располагается француз Мартен Фуркад.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 602.

2. Александр Логинов (Россия) — 452.

3. Мартен Фуркад (Франция) — 385.

4. Симон Эдер (Австрия) – 362.

5. Симон Детьё (Франция) — 362.

6. Тарьей Бё (Норвегия) — 352.

7. Бенедикт Долль (Германия) — 352.

8. Арнд Пайффер (Германия) — 326.

9. Юлиан Эберхард (Австрия) — 320.

10. Антонен Гигонна (Франция) — 309...

20. Евгений Гараничев (Россия) — 193.

21. Матвей Елисеев (Россия) — 193...

29. Дмитрий Малышко (Россия) — 133...

62. Максим Цветков (Россия) — 17.

Этап Кубка мира в Рупольдинге завершится 20 января.

Логинов: прошу прощения, а можно сегодня по гонке поговорить?

Й. Бё: выиграю ещё разок и успокоюсь