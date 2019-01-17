Долль сократил отставание от Логинова в спринтерском зачёте Кубка мира

Российский биатлонист Александр Логинов, заняв пятое место в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге, в зачёте спринтерских гонок остался на второй позиции.

Лидерство сохранил победитель гонки норвежец Йоханнес Бё. Третью позицию занимает немец Бенедикт Долль, сокративший отставание от Логинова до 27 баллов.



Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Спринтерский зачёт

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 294.

2. Александр Логинов (Россия) — 236.

3. Бенедикт Долль (Германия) — 209.

4. Тарьей Бё (Норвегия) — 178.

5. Симон Детьё (Франция) — 170.

6. Юлиан Эберхард (Австрия) – 162.

7. Симон Эдер (Австрия) – 151.

8. Мартен Фуркад (Франция) — 150.

9. Антонен Гигонна (Франция) – 149.

10. Беньямин Вегер (Швейцария) – 144...

15. Матвей Елисеев (Россия) – 104...

27. Евгений Гараничев (Россия) – 62...

30. Дмитрий Малышко (Россия) – 53.



С расписанием и статистикой Кубка мира можно ознакомиться на «Чемпионате».

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