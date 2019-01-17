Васнецова стала 10-й в сокращённой индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU

Украинская биатлонистка Юлия Журавок стала победительницей сокращённой индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка IBU в Арбере (Германия). За каждый промах спортсменкам насчитывалась не минута штрафа, а 45 секунд.



Второй результат продемонстрировала представительница Швеции Шардин Слоф. Третьей стала её соотечественница Элизабет Хёгберг. Лучшая из россиянок, Валерия Васнецова, заняла 10-е место.

Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Арбер, Германия

Женщины. Сокращённая индивидуальная гонка. 12,5 км

1. Юлия Журавок (Украина) — 36.47,0 (0).

2. Шардин Слоф (Швеция) — +1.01,9 (1).

3. Элизабет Хёгберг (Швеция) — +1.38,7 (3)...

10. Валерия Васнецова (Россия) — +2,53.0 (4)...

12. Наталья Гербулова (Россия) — +3.15,9 (6)...

18. Виктория Сливко (Россия) — +3.51,5 (5)...

24. Елизавета Каплина (Россия) — +4.13,4 (5)...

26. Тамара Воронина (Россия) — +4.30,6 (6)...

39. Кристина Ильченко (Россия) — +5.43,1 (8).