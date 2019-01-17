Миронова: пусть все забудут о промахах, тогда у меня будет всё по-другому

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала выступление в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге. Россиянка допустила один промах и заняла промежуточное 12-е место (гонка продолжается).

«Один промах – хорошее выступление для меня? Мне не нравится добавление «для вас». Что значит «для меня»? Пусть все об этом забудут, и будет по-другому. На самом деле я допустила этот промах сегодня сама. Я поспешила. Была небольшая заминка в стрельбе. Это очень досадный выстрел.

Пауза между третьим и четвёртым выстрелами? У меня затвор не достал патрон, я выстрелила холостой патрон. По сути, получилось шесть выстрелов. Меня это не то чтобы сбило, скорее, поспешила сама.

30 секунд отставания от Кузьминой — это неплохо. Думаю, здорово, что удаётся бежать в одни ноги с лидерами Кубка мира. Это неплохо.

После Оберхофа не было переживаний, потому что на гонке преследования в Оберхофе была очень сложная погода. Из-за этого я там столько раз промахнулась», — передаёт слова Мироновой корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.