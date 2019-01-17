Куклина: недовольна результатом в спринте, знаю, что способна на большее

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала выступление в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге. Россиянка заняла 48-е место.

«С первого круга было тяжело: и трасса тяжёлая, и скольжение было очень плохое. Пока не знаю, у меня ли одной были проблемы. Думала, дело в снеге, он какой-то песочный. Недовольна ни ходом, ни стрельбой. Знаю, что способна на большее, поэтому недовольна результатом.

Эстафета? Думаю, что готова, хотя за эстафету больше переживаю, чем за личный результат, ведь там есть ответственность перед командой», — передаёт слова Куклиной корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия

Женщины. Спринт



1. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 19.15,1 (0 промахов)

2. Лиза Виттоцци (Италия) — +11,5 (0)

3. Ханна Эберг (Швеция) — +29,1 (0)…

12. Светлана Миронова (Россия) — +1.00,1 (1)…

24. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.26,2 (1)…

32. Анастасия Морозова (Россия) — +1.39,5 (1)…

43. Евгения Павлова (Россия) — +1.56,1 (0)…

48. Лариса Куклина (Россия) — +1.59,2 (1)…

87. Маргарита Васильева (Россия) — +3.14,4 (4).