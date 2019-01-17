Кузьмина: это особенный успех, я никогда не была на подиуме в Рупольдинге

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина прокомментировала свою победу в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия).

«Победа есть победа. Но всё-таки этот успех здесь особенный, потому что я никогда не была на подиуме на этапе Рупольдинге. Очень здорово, что я закрыла ещё один пункт в своей карьере. Я всегда была где-то рядом с пьедесталом, но постоянно не хватало удачи. Сегодня всё сложилось.

Как я совмещаю семью и спорт? Когда я бегаю, то стараюсь концентрироваться только на этом. Что касается завершения карьеры, то это окончательное решение. Этот сезон – бонусный после Олимпиады», — передаёт слова Кузьминой корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.