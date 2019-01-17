Эберг: Пихлер может быть счастлив, но он никогда не удовлетворён

Шведская биатлонистка Ханна Эберг прокомментировала выступление в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге, где она заняла третье место.

«Конечно, Рупольдинг – особое место. Мы тут тренируемся летом и зимой, живём в одном и том же доме. Мне очень здесь нравится. На данный момент я очень довольна тем, как складывается мой сезон. Это реально круто.

Эмоциональность Пихлера? Он может быть счастлив, но никогда не удовлетворён. Ему всегда хочется большего», — передаёт слова Эберг корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия

Женщины. Спринт



1. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 19.15,1 (0 промахов)

2. Лиза Виттоцци (Италия) — +11,5 (0)

3. Ханна Эберг (Швеция) — +29,1 (0)…

12. Светлана Миронова (Россия) — +1.00,1 (1)…

24. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.26,2 (1)…

32. Анастасия Морозова (Россия) — +1.39,5 (1)…

43. Евгения Павлова (Россия) — +1.56,1 (0)…

48. Лариса Куклина (Россия) — +1.59,2 (1)…

87. Маргарита Васильева (Россия) — +3.14,4 (4).