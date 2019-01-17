Елисеев, Гараничев, Малышко и Логинов побегут эстафету в Рупольдинге

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на эстафету, которая пройдёт в рамках пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

За сборную России побегут Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. На первом этапе выступит Матвей Елисеев, на четвёртом — Логинов.

Эстафетная гонка в Рупольдинге состоится завтра, 18 января.

Пятый этап Кубка мира по биатлону проходит в Рупольдинге с 17 по 20 января. Лидером общего зачёта у мужчин является норвежец Йоханнес Бё, у женщин — итальянка Доротея Вирер. Этап должен был стартовать 16 января, но мужская спринтерская гонка была перенесена из-за сильного снегопада. Была отменена также церемония открытия соревнований.