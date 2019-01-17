Первая победа Кузьминой в Рупольдинге — в видеообзоре спринта

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина одержала победу в спринте на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия). Это её первая победа в карьере на данном этапе.

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, финишировавшая на 12-й позиции.

Больше видео можно посмотреть на сайте «Калашников Media».

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия

Женщины. Спринт



1. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 19.15,1 (0 промахов)

2. Лиза Виттоцци (Италия) — +11,5 (0)

3. Ханна Эберг (Швеция) — +29,1 (0)…

12. Светлана Миронова (Россия) — +1.00,1 (1)…

24. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.26,2 (1)…

32. Анастасия Морозова (Россия) — +1.39,5 (1)…

43. Евгения Павлова (Россия) — +1.56,1 (0)…

48. Лариса Куклина (Россия) — +1.59,2 (1)…

87. Маргарита Васильева (Россия) — +3.14,4 (4).