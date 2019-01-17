Белорукова пропустит этап Кубка мира в Отепя, участие Устюгова под вопросом

Российская лыжница Юлия Белорукова не выступит на ближайшем этапе Кубка мира в Отепя (Эстония) из-за простуды, участие Сергея Устюгова пока под вопросом. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Белорукова не выступит из-за простуды, немного приболел и Устюгов, его участие пока под вопросом», — цитирует Вяльбе «РИА Новости».

Добавим, Устюгов заявлен на спринт классическим стилем, лыжник пропустит индивидуальную гонку на 15 км. Белоруковой нет в заявке в сборной.

Этап Кубка мира пройдёт в Отепя 19–20 января. В рамках соревнований пройдут спринтерские гонки классическим стилем и индивидуальные гонки классическим стилем на 10 км у женщин и 15 км у мужчин с раздельным стартом.