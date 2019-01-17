ВАДА завершило работу в Московской антидопинговой лаборатории

Эксперты ВАДА завершили работу по извлечению базы данных Московской лаборатории, сообщает пресс-служба агентства.



«Группа экспертов успешно извлекла данные Московской антидопинговой лаборатории. Эти данные имеют решающее значение для выдвижения обвинений против нарушителей антидопинговых правил или оправдания спортсменов, которые незаслуженно попали под подозрение в результате расследований Ричарда Паунда и Ричарда Макларена», — говорится на сайте ВАДА.



20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было. ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года.

ВАДА: эксперты агентства не испытывают проблем при работе в лаборатории в Москве