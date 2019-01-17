Брынзак: пик формы готовили к началу сезона и на ЧМ. Сейчас должен быть спад

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал неудачные выступления украинских биатлонистов на этапах Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге.



«Были ли разговоры с тренерами сборных? Нет, конечно. Мы уже после сезона будем говорить, зачем сейчас напрягать обстановку? В данный момент нужно просто работать и исправлять эту ситуацию.

Выступление мужчин в спринте? Мы знаем, что в Рупольдинге делается ставка на стрельбу, нужно было в ноль работать на огневых рубежах, тем более в спринте. Я знаю, что они готовили пик формы к началу сезона и на чемпионат мира. Сейчас, по логике, должен быть спад. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Брынзака интернет-портал Biathlon.com.ua.