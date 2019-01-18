Текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Сегодня, 18 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) состоится третья в текущем сезоне мужская эстафета 4х7,5 км. Старт будет дан в 16:30 мск.
В составе сборной России выступят Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.
В первой эстафете сезона в Хохфильцене (Австрия) россияне заняли пятое место. В той гонке выступили Елисеев, Эдуард Латыпов, Малышко и Логинов.
В Оберхофе (Германия) сборная России в составе Максима Цветкова, Гараничева, Малышко и Логинова одержала победу.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки:
текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.
Этап Кубка мира в Рупольдинге завершится 20 января.
Логинов попросил прощения. Журналисты его поняли и простили
Но Фуркад и Самуэльссон могут не читать его слова — для них там ничего нет. Так что просто ждём очередную порцию нападок.