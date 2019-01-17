Сборная России по гандболу завершила выступление на ЧМ поражением от Франции

Мужская сборная России по гандболу проиграла команде Франции в своём заключительном матче на чемпионате мира — 2019.

Первый тайм встречи завершился вничью — 12:12, а во втором французы оказались лучше. Итоговый счёт — 23:22.

Матч не имел турнирного значения для российской команды, так как она потеряла шансы на выход из группы после победы Бразилии над объединённой командой Кореи (35:26). Россияне заняли четвёртое место в группе А, в следующий раунд вышли Германия, Франция и Бразилия.

В чемпионате мира принимают участие 24 сборные, разделённые на четыре группы по шесть команд. По три лучшие сборные из каждой группы выходят во второй групповой раунд.



Турнир проходит в Германии и Дании и завершится 27 января.