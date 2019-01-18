Й. Бё: Фуркад первым начал заниматься играми на трассе, он — главный хулиган

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё отметил, что в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия) он не пытался обманным путём заставить француза Мартена Фуркада стрелять на последней стрельбе с первого коврика.



«Было же лучше всего стрелять на первой установке. Фуркад ведь часто её выбирает и сделал бы это независимо от того, что нам подсказывают на трассе. Он обошёл меня на подходе к рубежу, потому что делал это из года в год.



Как и сказал Зигфрид Мазе, это он первым начал заниматься играми, так что ему придётся терпеть, что мы немного поиграем по тем же правилам. Например, в прошлом году в Оберхофе, где он выиграл пасьют, перед выходом со стадиона он демонстративно развернулся к нам и всё такое. Так что это он главный хулиган», – цитирует Бё TV2.

Ранее появилась информация, что тренер сборной Норвегии по стрельбе Зигфрид Мазе посоветовал Бё завязать борьбу за первую установку, чтобы сбить пульс Фуркада.