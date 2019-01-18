Австрийский лыжник в фильме Зеппельта признался, что регулярно принимал допинг

Австрийский лыжник Йоханнес Дюрр стал героем нового фильма немецкого журналиста Хайо Зеппельта. На Олимпийских играх 2014 года в Сочи спортсмен занял восьмое место в скиатлоне. В ходе Олимпиады в допинг-пробе Дюрра был обнаружен эритропоэтин, и он был отстранён от дальнейшего участия в Играх. 9 апреля 2014 года МОК подтвердил дисквалификацию спортсмена. Его отстранение закончилось 26 февраля 2016 года.

В фильме Дюрр признался, что принимал не только ЭПО, но и гормоны роста, инсулин, а также активно использовал переливание крови. Специалисты брали его кровь, изымали красные кровяные тельца, а затем кровь вводилась обратно. Этот метод позволяет насыщать мышцы большим объёмом кислорода. По словам лыжника, большая часть этих процедур проводилась в Германии.

«Я всегда вёл себя осторожно, следил, чтобы полиция или другие люди меня не видели. Но мне всегда казалось, что за мной следят. Конечно, когда у меня брали кровь, я беспокоился, так как оборудование работало очень громко. Я боялся, что меня поймают. Звук там действительно был специфический», — сказал Дюрр.

За 5 тыс. евро Дюрру проводили манипуляции с кровью в отеле аэропорта Мюнхена, а также в центре города, в Оберхофе и других местах. Последний укол он получил в Инсбруке перед стартом на Олимпиаде в Сочи.

«Вообще-то я честный человек. Честность — основа отношений между людьми как равными», — заявил Йоханнес.

Когда обман с допингом раскрылся, Дюрр задумался о самоубийстве: «В тот момент я больше всего хотел выпрыгнуть из окна. Я был ошеломлён. Но, смотря вниз, я вспомнил о сыне, слава богу».

По окончании дисквалификации Дюрр принимал участие в некоторых марафонах, но успеха не добился.