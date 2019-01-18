Фуркад: Логинову позволили соревноваться, нам позволено быть недовольными

Пятикратный олимпийский чемпион, действующий обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал критику в адрес россиянина Александра Логинова, который вернулся к соревнованиям, отбыв дисквалификацию за допинг.



«Мои громкие заявления о том, что я неудовлетворён, зол или расстроен, это важно. Логинову по правилам разрешили принимать участие в соревнованиях. А нам разрешается быть недовольными его поведением», – сказал Фуркад в эфире телеканала NRK.

Накануне Мартен занял четвёртое место в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Логинов продемонстрировал пятый результат. Победу одержал лидер общего зачёта норвежец Йоханнес Бё.

Этап в Рупольдинге завершится 20 января.

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