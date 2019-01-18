Куклина: я знаю, что способна на большее. Уверена, что тренеры это видят

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала выступление в спринте на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Она заняла 48-е место.

«Вот и состоялся мой личный дебют… Сказать, что я довольна результатом, не могу, к сожалению. Я знаю, что способна на большее! И уверена, что тренеры знают и видят это! Функциональное состояние то, которое может и должно быть, не приходит. Нужно время, нужны старты, которых у меня, к сожалению, очень мало! Я не расстраиваюсь этим результатом, что есть, то есть на данный момент, просто сделали выводы и пошли работать дальше. Всё будет хорошо, форма придёт в нужный момент и в нужное время. Проделанная работа не может пройти безрезультатно», — написала Куклина в своём «инстаграме».

Этап Кубка мира в Рупольдинге завершится 20 января.