Австрийский лыжник: в команде удивлялись, почему я не симулирую астму

Австрийский лыжник Йоханнес Дюрр, ставший героем нового фильма немецкого журналиста Хайо Зеппельта о допинге, признался, что многие члены команды симулируют астму для получения права принимать запрещённые препараты по терапевтическим исключениям.

«Один из членов команды был удивлён, когда я сказал, что не жульничал на обследовании лёгких. Он посоветовал мне симулировать астму, чтобы получать запрещённые препараты по TUE. Я знал, что многие спортсмены уже используют этот метод и носят с собой спреи. Распространена практика, когда перед стартом они достают этот спрей и быстро используют его», — сказал Дюрр.

Спортсмен также признался, что «выдержать тяжёлый режим тренировок Бернда Раупаха без допинга невозможно».

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Дюрр занял восьмое место в скиатлоне. В ходе Олимпиады в допинг-пробе лыжника был обнаружен эритропоэтин, и он получил дисквалификацию.